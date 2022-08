Polizia municipale Empolese Valdelsa, Cse Flpl: "9 assunzioni entro il 2022"

In seguito allo sciopero della polizia municipale dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, indetto il 31 luglio 2022 da Cse Flpl, il sindacato afferma "sono arrivati i primi risultati".

"Martedì 2 agosto 2022 durante la riunione tra le organizzazioni sindacali e la parte pubblica dove è stato firmato il contratto decentrato 2021, è stato comunicato da parte dell'Unione la volontà di procedere all'assunzione di 7 operatori di Polizia Municipale (5 agenti e 2 ufficiali) entro settembre per poi procedere all'assunzione di altri 2 agenti entro fine anno" dichiarano da Cse Flpl. "È stato inoltre comunicato che entro breve termine entreranno in servizio anche un responsabile del ced e un amministrativo che svolgerà anche la funzione di economo per la PM andando a colmare quegli uffici necessari e utili per la buona gestione dell'ente. Questa organizzazione sindacale preme ricordare che l'obiettivo dello stato di agitazione era e rimarrà quello di avere un Ente efficiente e funzionale e per raggiungere questo obiettivo, è indispensabile avere un numero di personale e di uffici, adeguato alla mole di lavoro richiesta e alle legittime aspettative della cittadinanza. Questa OS vigilerà che nei prossimi mesi vengano rispettati gli impegni presi nella riunione di ieri - conclude il sindacato - e in caso contrario, non esiterà a riprendere la protesta, anche più forte di prima".