Ruba accessori per telefonia in un supermercato: arrestato

Nel corso della giornata di ieri, i carabinieri di Calenzano, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, per l’ipotesi di furto aggravato, un cittadino marocchino, 21enne. In particolare, il giovane è ritenuto responsabile di furto di accessori di telefonia all’interno di un supermercato sito in via Gramsci.

L'uomo è stato notato dal personale della sicurezza mentre si aggirava con fare sospetto all’interno del negozio. Il giovane ha prelevato accessori per telefonia dai banchi in esposizione e, con scaltrezza, li ha nascosti in uno zaino. Ad allertare il 112 è stato lo stesso personale della vigilanza del supermercato, che ha fermato il giovane, unitamente ai carabinieri prontamente arrivati sul posto.

La refurtiva complessiva, del valore di 335,00 euro circa, è stata restituita all’avente diritto. L'arresto è stato convalidato ed applicata la misura dell'obbligo dimora a Prato e divieto dimora provincia Firenze