Scooter rubato a fine 2021 recuperato dalla municipale e restituito al proprietario

È stato restituito al proprietario a cui era stato rubato a dicembre 2021. È uno scooter Honda Sh recuperato dalla Polizia Municipale al termine di un intervento che ha visto anche un inseguimento conclusasi all’interno di un centro commerciale. L’episodio risale al pomeriggio di venerdì. In servizio in via Pionieri dell’Aviazione una pattuglia del Reparto di Rifredi ha notato uno scooter Honda Sh per il comportamento del conducente che, alla vista dell’auto con le insegne, ha cercato di defilarsi. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt ma l’uomo invece di fermarsi si è dato alla fuga eseguendo manovre pericolose (tra cui anche urtare con lo scooter l’auto della Polizia Municipale) e violazioni al Codice della strada. È quindi iniziato un inseguimento che si è concluso all’interno di un centro commerciale: l’uomo aveva infatti letteralmente gettato a terra il mezzo per scappare a piedi nell’area pedonale di pertinenza del centro molto affollata. Ma la fuga è stata breve e dopo pochi metri il fuggitivo è stato raggiunto dagli agenti del Reparto di Rifredi a cui si è aggiunto anche un collega del Reparto Fortezza fuori servizio. E dopo una breve colluttazione è stato bloccato. Accompagnato al comando l’uomo è stato fotosegnalato: si tratta di un cittadino peruviano già noto alle forze dell’ordine risultato anche senza patente. L’uomo è stato quindi denunciato per ricettazione, percosse, resistenza e danneggiamento aggravato. A questo si sono aggiunte multe per 6.200 euro per guida senza patente (5.100 euro) e altre violazioni al Codice della Strada collezionate durante la fuga. Lo scooter è stato restituito al proprietario.