Suv fuori controllo entra in un bagno a Forte dei Marmi

Le immagini fanno paura: un suv è entrato all'interno di uno stabilimento balneare a Forte dei Marmi. L'auto ha travolto una veranda, distruggendola. Lì stavano pranzando alcuni clienti. Poteva essere una tragedia, ma le notizie in arrivo dalla Versilia parlano solo di un grane shock e poco più.

Non ci sono feriti gravi, è finita in ospedale solo la donna alla guida della macchina. La vettura ha sfondato l'ingresso del bagno Piero, mettendo nel panico centinaia di persone, riversatesi sulla spiaggia per capire cosa fosse successo. L'auto ha finito la sua corsa vicino al bagnasciuga.

La donna, alla guida di un'auto con targa straniera, ha perso il controllo del mezzo, è entrata a tutta velocità nello stabilimento, ha danneggiato una cabina e la veranda e si è fermata sull'arenile. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine. La conducente è in ospedale con vari traumi, ma non in pericolo di vita. Forte dei Marmi ha vissuto attimi di paura, ma - esclusi i danni allo stabile - non si registrano altri feriti.