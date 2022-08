Tav Firenze, Galli (Lega): "Troppi dubbi sul cronoprogramma"

"Fine cantiere per il 2028 riguardo ai lavori del sottopasso e la relativa entrata in funzione delle linee dell'Alta velocità": lo afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega riferendosi all'annosa questione della Tav fiorentina.

"Rfi - prosegue il Consigliere - ha, infatti, comunicato che, solamente nella primavera prossima, dovrebbe, il condizionale per noi, a questo punto, è d'obbligo, ripartire la "talpa" a Campo di Marte. I tempi, dunque, si allungano inevitabilmente e fa quasi tenerezza la tardiva alzata di scudi del duo Giani-Nardella che fanno la voce grossa, sapendo che il risultato non cambierà minimamente. Anche in questo caso, come per l'aeroporto sono trascorsi, dunque, decenni e siamo ancora in alto mare."

"Ma le colpe - conclude Giovanni Galli - sono veramente esclusivamente sempre degli altri, in questo caso di Rete ferroviaria italiana, oppure questi perenni ed inaccettabili ritardi nel completare le opere sono da addebitarsi a chi amministra città e Regione? Noi, propendiamo decisamente per questa seconda ipotesi!"

Gruppo Lega