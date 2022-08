UniFi, riapre la piscina nel campus di Sesto

Entra in funzione e apre al pubblico sabato 6 agosto la piscina Val di Rose, all’interno del campus universitario di Sesto Fiorentino. Si completa così un importante elemento degli impianti sportivi del campus.

Sono due le vasche a disposizione, rispettivamente di 25 metri per 12,50 e di 8 metri per 12,50. L’orario di apertura è dalle 9 alle 19, tutti i giorni (festivi compresi).

L’impianto comprende spogliatoi, docce, servizi igienici e locali tecnici ed è stato oggetto dalla scorsa primavera di un accurato intervento di ripristino e manutenzione straordinaria da parte dell’Università. I lavori hanno riguardato la pulizia delle vasche, la rimessa in funzione di tutti i sistemi (elettrici, idrici, ricircolo e trattamento acqua, riscaldamento), l’imbiancatura dei locali.

Sarà gestito dalla società sportiva A.S.D. Esseci Nuoto, a cui l’Università ha affidato la concessione per due anni. La modalità della concessione è stata scelta dall’Ateneo per rendere disponibile al pubblico l’impianto già in questa stagione estiva e garantire una manutenzione continuativa anche nei mesi invernali.

Sono previste tariffe agevolate per gli studenti e per tutta la comunità universitaria (sconto medio del 30% sul biglietto d’ingresso).