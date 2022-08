Auto finisce in spiaggia a Forte dei Marmi, secondo caso in due giorni

Un'altra auto è finita in una spiaggia di Forte dei Marmi dopo che ieri un suv fuori controllo ha travolto una veranda, finendo la corsa vicino al bagnasciuga (Qui la notizia). Fortunatamente come ieri, nessuna persona è rimasta coinvolta. Il nuovo episodio è successo stamani quando l'auto, con a bordo marito e moglie entrambi stranieri, è finita sulla spiaggia del bagno Trieste fermandosi tra ombrelloni e tende, ma non provocando danni. Il conducente, neozelandese, avrebbe dichiarato di essersi sbagliato ed è stato multato.

Intervenuti sul posto polizia, carabinieri, capitaneria di porto e polizia municipale.