Calici di Stelle a Vinci: brillano vini locali e stand gastronomici

Bicchieri e sguardo all'insù per la nuova edizione di Calici di Stelle, la rassegna enologica promossa dall'associazione Città del Vino alla quale aderisce anche la Pro Loco di Vinci. Mercoledì 10 agosto, dalle 19, il Capoluogo leonardiano si trasformerà in una cantina a cielo aperto dove poter degustare decine di vini diversi presentati dalle aziende vitivinicole del territorio.

Saranno oltre dieci infatti le aziende vinciane che proporranno i propri vitigni in appositi stand dislocati fra Piazza Guido Masi, Via G. La Pira, Piazza dei Conti Guidi e Piazza Pedretti (ingresso da Via Roma). La formula rimane la stessa: tre casse venderanno dei token che potranno essere "spesi" nei vari stand per assaggiare le varie tipologie di vino; ci sarà la possibilità di comprare un carnet di 8 token al costo di 12 euro e consumarli nel corso della serata. Nella cassa di Via G. La Pira sarà inoltre attivo il pagamento abilitato con il POS.

Calici di Stelle 2022 sarà anche l'occasione per visitare alcuni stand gastronomici promossi dalle attività di ristoro vinciane.

Per avere un quadro più completo e una mappa di tutti i punti e le attrazioni della serata, la Pro Loco di Vinci ha allestito un'apposita sezione del sito raggiungibile, indirizzo che tra l'altro sarà presente in forma di codice QR su un portacalici fornito a tutti i visitatori, che potranno quindi raggiungere il sito e leggere tutte le informazioni comodamente dal proprio cellulare.

Le altre attrazioni della serata

In giro per Vinci ci sarà musica dal vivo ed esibizioni artistiche, così come in Piazza Guido Masi il Gruppo Astrofili di Montelupo metterà a disposizione i propri telescopi per cercare di carpire qualche stella cadente in occasione della notte di S. Lorenzo. Il Museo Leonardiano sarà inoltre aperto dalle 21 a mezzanotte con ingresso gratuito all'interno del Castello dei Conti Guidi.

Fonte: Ufficio Stampa