Cocomerata di Ferragosto a Montespertoli

Conto alla rovescia per Ferragosto e per la Cocomerata di Montespertoli.



L'evento, con il patrocinio del Comune di Montespertoli, avrà luogo grazie alla collaborazione tra le associazioni di VolontarInsieme e la Coop Montespertoli ed è volto a far festa tra la comunità di Montespertoli per festeggiare insieme a chi è rimasto il 15 Agosto. Una vera festa dove i volontari serviranno a tutti, gratuitamente, del cocomero fresco.



La festa inizierà alle ore 20:30, i cocomeri sono offerti da Coop Montespertoli.

Fonte: Comune di Montespertoli