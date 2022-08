Credono sia un rapinatore, lo inseguono in auto e gli sparano con pistola "a piombini"

Due cinesi di 24 e 37 anni hanno inseguito a Prato un uomo in bicicletta, ritenendolo l'autore di una rapina avvenuta nei giorni scorsi, per poi minacciarlo e "far esplodere alcuni colpi di arma da fuoco rivolti verso il presunto rapinatore. I due, individuai grazie alle telecamere di sorveglianza, sono stati dunque perquisiti dagli agenti, che hanno rinvenuto l'arma utilizzata: una replica 'a piombini' di una beretta modello 92Fs, simile a quelle in uso alle forze di polizia. Uno dei due inseguitori avrebbe precedenti per detenzione illegale di arma da fuoco.

Entrambi sono stati denunciati in quanto responsabili in concorso dei reati di minacce aggravate, tentate lesioni aggravate, detenzione abusiva di armi, porto abusivo di armi ed esplosioni pericolose.