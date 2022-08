Elezioni, Cordone (Lega): "Non mi candido, ecco perché"

- "Nonostante me lo abbiano chiesto, ho deciso di non candidarmi alle Elezioni politiche di domenica 25 settembre perchè il mio impegno in questi anni è stato ed é negli Enti locali, essendo oltreché Consigliere comunale di Fucecchio, Consigliere Nazionale dell'ANCI e Vicepresidente di AICCRE Toscana, oltre ad un maggiore impegno nel Movimento guidato da Matteo Salvini, col fatto che, sono stato eletto da poco, Segretario della Sezione comunale di Fucecchio e conseguentemente sono entrato a far parte del Direttivo provinciale di Firenze del Carroccio e ringrazio la Lega per avermi dato fiducia. Sono abituato da sempre a lavorare con impegno e serietà ed in questo momento una mia candidatura alle Politiche sarebbe stata troppo per me. A Fucecchio, che é la seconda Città dell'Empolese Valdelsa ma per certe dinamiche industriali fa parte anche del Comprensorio del Cuoio e della Pelle, c'è da fare tanto e con Stefano Cartocci(componente del Direttivo comunale), in tema di smaltimento dei rifiuti, ci stiamo interessando dell'abbandono indiscriminato degli stessi e stiamo tornando alla carica per l'installazione di ecocompattatori nel territorio comunale(ricordo che all'inizio di questo mandato amministrativo, il Consiglio comunale approvò all'unanimità una mia mozione in tal senso). Inoltre, come Consigliere Nazionale dell'ANCI, insieme ad altri, dovrò essere interlocutore dei nostri parlamentari sui temi dello snellimento della burocrazia perché per esempio, non è plausibile che per aumentare l'organico della Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, di circa 10 unità(attualmente l'organico è di 82 agenti), si debbano aspettare anni: la sicurezza non è un optional! Detto ciò, anche i temi dello Sport sono importanti e proprio l'altro giorno, ne parlavo col Sindaco Spinelli durante i lavori del nostro Consiglio comunale, bisognerebbe che la Regione Toscana, come ha fatto per altre importanti realtà, intervenisse con un contributo adeguato sul rifacimento dell'impianto di atletica, all'interno dello stadio Filippo Corsini; di questo argomento me ne sto occupando insieme a Manuel Auseretti. Da tutto ciò, si evince che per fare le cose seriamente, ci vuole tanto impegno e tempo ed in questo momento, per come vedo io la politica, una mia candidatura alle imminenti Legislative, sarebbe stata improponibile".-