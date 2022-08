Gattino imprigionato nel vano motore: salvato dai poliziotti fiorentini

Disavventura a lieto fine per un gattino fiorentino, rimasto imprigionato dalla notte di mercoledì scorso nel vano motore di un'auto parcheggiata alla periferia della città, tra via del Rosso Fiorentino e via dei Vanni. A liberare il povero felino ci hanno pensato ieri pomeriggio gli agenti di polizia, chiamati dai residenti che avevano sentito il miagolio disperato. I poliziotti hanno liberato il gatto grazie anche all'intervento di un carrozziere e per l’intervento si è reso necessario chiudere la strada.

La liberazione del gattino, alla quale hanno assistito numerose persone, ha avuto un epilogo felice: il micio non solo è stato salvato, ma ha trovato pure una “mamma” umana, una ragazza che ha deciso di adottarlo e portarlo a casa con sé.