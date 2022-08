Ginecologia e Pediatra di Pescia, promesse mantenute

Ulteriore miglioramento delle liste d'attesa in ambito ginecologico, concorso per le Ginecologia e la Pediatria a settembre e sempre dal primo di settembre apertura del Centro di Fisiopatologia della Riproduzione che sarà il secondo dell'Azienda USL TC.

"Gli impegni e gli sviluppi per le strutture di ginecologia e pediatria nell'ospedale di Pescia sono stati mantenuti e i risultati sono superiori alle aspettative iniziali. Le azioni concordate si presentano in linea con quanto dichiarato a suo tempo e secondo tempistiche e modalità dettate dalla legislazione vigente"- sottolinea il dottor Alberto Mattei, direttore di Dipartimento materno-infantile aziendale.

I dati confermano, all'indomani della riorganizzazione operata, che ha visto la chiusura temporanea del Punto Nascita dal 1 giugno scorso, un ulteriore miglioramento dei tempi di attesa chirurgici, di cui ha tratto grande beneficio il territorio della Valdinievole, ma non solo: a Pescia si è assistito in questo periodo ad una moltiplicazione delle attività, (più che raddoppiata) in particolare della chirurgia ginecologica, che ha migliorato i tempi di attesa anche nell'area pistoiese e con ricadute positive anche per altri territori aziendali.

"Pertanto, - prosegue Mattei - come aveva promesso a suo tempo il Presidente della Regione,- l'Ospedale, relativamente alla struttura di ginecologia, non solo non è stato 'smantellato' ma attraverso la riorganizzazione dimostra oggi di conseguire un andamento positivo proprio nell'aumento delle prestazioni e nella soddisfazione dei bisogni dell'area della provincia di Pistoia e delle aree limitrofe".

Nel mese di giugno presso la struttura complessa di ginecologia sono state eseguiti 55 interventi in Day Surgery, 70 isteroscopie, 95 prestazioni ambulatoriali tra IVG e aborti spontanei con trattamento farmacologico in regime ambulatoriale, ecografie pelviche, visite ambulatoriali e visite oncologiche. In più vanno aggiunte circa 70 prestazioni di pronto soccorso.

Sono state erogate, in totale, 350 prestazioni e con un abbattimento delle liste di attesa in particolare per isteroscopia operativa di circa un anno.

"La riorganizzazione dei servizi e la progressiva integrazione con il presidio di Pescia sta garantendo la continuità delle attività relative al percorso nascita per le donne residenti in Valdinievole", commenta il Professor Pasquale Florio, direttore della struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia e anche Direttore dell’Area Ginecologica ed Ostetrica Aziendale

Infatti durante il mese di giugno sono aumentati i parti all'Ospedale San Jacopo, e al momento tale centralizzazione registra un segno "più", rispetto agli anni precedenti e in controtendenza rispetto a quanto avviene negli altri Punti Nascita aziendali dove la decrescita della natalità segue l'andamento nazionale. Nei mesi di giugno-luglio 2021 i parti effettuati erano stati 139, mentre nello stesso periodo del 2022 ben 216.

"Tale incremento di parti al San Jacopo -aggiunge Florio - è gestito in tutta tranquillità e sicurezza: la ridistribuzione del personale sanitario ha consentito di gestire anche in maniera autonoma le gravidanze Covid, senza la necessità di trasferimenti in altre strutture con conseguenti disagi per le neo mamme e i loro piccoli".

Per quanto attiene invece l'assistenza e la cura dei bambini il Polo Pediatrico di Pescia, sempre nel mese di giugno, ha effettuato 37 visite di Pronto Soccorso; 25 visite Ortopediche pediatriche; 18 dermatologiche; 16 urologiche; 76 ecografie delle anche; 4 ecografie Polmonari. Sono, inoltre assicurate

le visite neonatologiche e di follow-up per neonati nati a Pistoia ma residenti in Valdinievole (4) in un Ambulatorio dedicato oltre ai prelievi ematici per i bambini inviati dai Pediatri di Famiglia.

Il Concorso per i ginecologi ha seguito i tempi determinati dai termini di legge: la prova scritta sarà espletata il prossimo 20 settembre e quella orale il 22. Al Concorso sono stati ammessi 125 specialisti. Quello per Pediatria si terrà il 28 settembre.

Infine Mattei annuncia l'apertura dal 1° settembre al S.S. Cosma e Damiano del Centro di Fisiopatologia della Riproduzione: sarà il secondo di tutta l'Azienda insieme a quello del Piero Palagi a Firenze. "In questo Centro - ha specificato- verranno concentrate tutte le attività e sarà un punto di attrazione anche per le zone limitrofe (come ad esempio Lucca) ed avrà quindi valenza interaziendale.

Fonte: Azienda Usl Toscana centro - Ufficio stampa