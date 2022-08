Il patrono di Pisa protagonista su Rai1

Sarà Pisa la protagonista della puntata della trasmissione “A Sua Immagine” su Rai1 in onda sabato 6 agosto (a partire dalle ore 16.00). La conduttrice Lorena Bianchetti, infatti, racconterà di San Ranieri, patrono della città, della Luminara e di molti aspetti devozionali della città, noti e meno noti.

“Sarà l’occasione – si legge nella nota della Rai di presentazione della puntata - di vedere la grande devozione che i pisani hanno per il Santo: dal pellegrinaggio di fedeli in Duomo, dove sono esposte le reliquie, alla grande Luminara che rende i Lungarni un luogo particolarissimo e suggestivo, al corso in costume storico. Visiteremo una delle piazze più belle del mondo, piazza dei Miracoli, con il Battistero e la torre Pendente, alcune delle chiesette più suggestive di Pisa, dalla chiesa della Spina, piccolo miracolo di gotico pisano, proprio sul bordo del fiume, alla chiesa di Sant’Agata, recentemente restaurata. Ma Pisa è anche la sede della Scuola Normale Superiore, la più prestigiosa istituzione universitaria italiana, è piena di riferimenti all’opera dantesca, in particolare la leggendaria torre dove morì il conte Ugolino, conserva con orgoglio un grande murale di Keith Haring, il genio della pop art newyorkese, e nel suo grande orto Botanico ospita il materiale del futuro, che molti scienziati dicono sia destinato a sostituire la plastica: il bambù. Un viaggio a cercare la devozione e la tradizione che riserverà anche molte altre sorprese”.

Appuntamento, dunque, sabato alle ore 16.00 sugli schermi di Rai1 con le belle immagini dedicate a Pisa e alla sua festa più sentita.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa