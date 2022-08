Incendio a Porcari, proseguono le operazioni di spegnimento nella cartiera

Proseguono le complesse operazioni di spegnimento dell'incendio che si è sviluppato ieri in una cartiera di Porcari, in provincia di Lucca. Sul posto dalle 15 di ieri le fiamme, alimentate dal vento, sono state circoscritte in serata ma data la complessità, il lavoro di smassamento è andato avanti per tutta la notte.

Sul posto, sono intervenuti vigili del fuoco di Lucca con il supporto delle squadre inviate dai comandi di Pisa, Massa, Pistoia, Firenze e dall'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo, per un totale di 14 mezzi e 31 unità presenti.

Questa mattina non si fermano le operazioni, che proseguiranno per l'intera giornata: sul posto 27 unità e 10 automezzi.