Incendio sterpaglie, bloccate linea Empoli-Siena e FiPiLi. Anche le case a rischio

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Fi-Ovest, sono intervenuti dalle ore 17:15 nel comune di Empoli, in via Livornese, per un incendio di sterpaglie che hanno richiesto l’interruzione della linea ferroviaria Empoli - Siena. Sul posto anche personale AIB della Regione Toscana. Anche la viabilità automobilistica è rimasta compromessa dall'incendio.

A causa del blocco ferroviario sulla Empoli-Siena, ulteriori treni sono stati cancellati e due regionali hanno riprogrammato il loro viaggio effettuando delle soste straordinarie.

Aggiornamento ore 19.05

Incendio ancora attivo e per il quale sono in arrivo ulteriori squadre e per la quale è stato necessario interrompere la circolazione sulla S.G.C. FiPiLi in direzione di Firenze. Verso le 19.20 si è reso necessario interrompere la circolazione sulla SGC Fi.Pi.Li in entrambi i sensi di marcia. Sono in arrivo ulteriori risorse di squadre e di automezzi, in arrivo due mezzi aerei Drago 60 del reparto volo di Cecina e un elicottero AIB della Regione Toscana.

In serata persino le abitazioni rischierebbero di venire coinvolte nell'incendio. Vista la criticità della situazione, è in arrivo l'elicottero Drago 60.