Moto contro auto, grave 17enne: elisoccorso a Montespertoli

Un 17enne è rimasto gravemente ferito dopo un incidente tra Ortimino e Montespertoli. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 agosto, lungo via Taddeini. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto lo scontro con un'auto all'altezza di un incrocio.

Subito sono intervenuti i sanitari inviati dal 118, che hanno allertato l0elisoccorso Pegaso, atterrato poco distante. Il mezzo lo ha portato in ospedale a Careggi, dove è arrivato in codice rosso. Ferita ma in modo più lieve la persona alla guida dell'auto.

Presenti anche i carabinieri che hanno bloccato temporaneamente il traffico e hanno fatto i rlievamenti, dovranno ricostruire adesso la dinamica dell'incidente.