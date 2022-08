L'area della "Palestrina" di Cerreto Guidi verso la riqualificazione

È stata depositata la manifestazione di interesse alla presentazione di progetti di investimento rivolti alla qualificazione e valorizzazione dei luoghi di commercio e la rigenerazione urbana. Nello specifico l’obiettivo è quello completare il progetto che già prevede la riqualificazione del parcheggio di Via de’ Fossi.

L’intenzione dell’Amministrazione comunale è di trasformare la cosiddetta area della "Palestrina" in un polo urbano attrattivo considerando anche la sua prossimità al centro e a Piazza Vittorio Emanuele II.

Il progetto di riqualificazione prevede un completo recupero degli spazi attraverso il rifacimento dell’esistente (pavimentazione scale, seduta alla base del terrazzamento, rifacimento del prato) e la realizzazione ed installazione di nuovi elementi che caratterizzino gli spazi (sistema di illuminazione, sistema di irrigazione delle aree verdi, sistema di sicurezza e videosorveglianza, installazione di arredi).

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 200mila euro.

Come precisa il sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti, l’Amministrazione comunale punta in questo modo a mettere in pratica una strategia di rigenerazione del centro che risponda ai bisogni e alle esigenze dei cittadini per rendere Cerreto Guidi sempre più vivibile e qualitativo.