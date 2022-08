Lavori A1, chiusure notturne sulla Panoramica

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 8 e martedì 9 agosto, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la A1 Direttissima Località Baccheraia (km 262+200) e Roncobilaccio (km 242+300), verso Bologna.

Di conseguenza, sarà chiusa la stazione di Roncobilaccio, in uscita per chi proviene da Firenze. Chiusa anche la stazione di Barberino di Mugello, in entrata verso Bologna, sulla A1 Direttissima.

Chi da Firenze è diretto verso Bologna, verrà deviato sulla A1 Direttissima, al km 259+700. In alternativa alla chiusura dell'entrata di Barberino di Mugello, si consiglia di entrare a Firenzuola, sulla A1 Direttissima.

Fonte: Autostrade - Ufficio stampa