Mezzo in fiamme in Fi-Pi-Li, rallentamenti tra Empoli Est e Ginestra

Vigili del fuoco questa mattina sulla Fi-Pi-Li, nel tratto tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina al km 16 in direzione Firenze, per un principio di incendio che ha coinvolto il rimorchio di un mezzo pesante, che trasporta pellet. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco del distaccamento di Empoli. Possibili ripercussioni alla circolazione.

Segnalato inoltre 1 km di coda per veicolo fermo o in avaria al km 19+100 tra Empoli Est e Ginestra, in direzione Firenze.