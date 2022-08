New entry per l'Etrusca San Miniato, arriva l'esterno Leonardo Cipriani

Altro nuovo innesto alla corte di Coach Alessio Marchini. Il CdA dell'Etrusca Basket San Miniato ha ufficializzato l'ingaggio di Leonardo Cipriani per la stagione 2022/23. Esterno di 191 cm per 88 Kg, classe 2000, Leonardo è un prodotto del vivaio della Pistoia Basket Academy, con cui ha svolto tutto l'iter delle giovanili e con cui si è laureato Campione d'Italia under 17 Eccellenza nel 2015. Nella stagione 2016/17 ha fatto il suo esordio in Serie B con Bottegone (incrociando l'Etrusca da avversario), per poi scendere di categoria l'anno successivo ed andare a farsi le ossa nelle fila di Montale in Serie C Gold.

Scelto da Montecatini Basketball è tornato in Serie B nella stagione 2018/19 senza più abbandonarla. Confermato da Montecatini l'anno successivo (ancora avversario dell'Etrusca in entrambe le stagioni coi termali) è poi passato a Montegranaro nella stagione 2020/21. Lo scorso anno ha disputato la prima parte di campionato a Fiorenzuola, per poi passare a Teramo a Gennaio.

Arriva a San Miniato con le credenziali di un giocatore di personalità, con un efficace tiro da tre punti (a Montegranaro chiuse la stagione con oltre il 42% dalla lunga) ma che non disdegna attaccare il ferro. "Sono felicissimo per l’opportunità che mi è stata data" afferma Cipriani. "È un piacere giocare in una squadra che negli ultimi anni ha raggiunto livelli così importanti. Sono pronto a lavorare duramente tutti i giorni con l’obbiettivo di migliorare e raggiungere il traguardo che la squadra si é prefissata. Non vedo l’ora di cominciare gli allenamenti per iniziare questo percorso!"

Benvenuto in famiglia Leonardo!

Fonte: Etrusca San Miniato - Ufficio stampa