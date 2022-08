Ponte sull'Orme verso la demolizione, parte la viabilità alternativa

A partire da lunedì 8 agosto 2022, inizierà l'allestimento della viabilità alternativa propedeutica alla demolizione del ponte sull’Orme e consolidamento delle due spalle. L'obiettivo è creare un collegamento fra le due zone della statale Tosco Romagnola che saranno separate temporaneamente dal cantiere.

L'allestimento della viabilità alternativa prevede la realizzazione di due rotatorie a quattro rami, una all'incrocio fra piazza Toscanini, via XI Febbraio, via Cherubini e via Fucini e una tra viale Petrarca, via Jacopo Carrucci e via Cimarosa.

In via Cimarosa sarà istituito il senso unico in direzione via XX Settembre. La ditta incaricata posizionerà i cartelli di preavviso su tutti i tratti stradali in immissione verso le rotatorie.

Sul fronte della sosta, saranno istituiti divieti di sosta in via XX Settembre, tra via Cimarosa e piazza Toscanini sul solo lato numeri civici dispari, e in via Cimarosa, tra via Carrucci e via Scarlatti lato destro direzione via XX Settembre. Tale viabilità sarà attiva non appena l'allestimento sarà concluso, anche se il ponte resterà aperto a senso unico alternato fino al 22 agosto 2022.

VIABILITA' - Dopo la chiusura del ponte, la viabilità consigliata per chi percorrerà la Statale 67 dalla zona dello svincolo Empoli est della Fi-Pi-Li in direzione centro città sarà la seguente: via Cherubini, via Fucini, via Bellini, via Vivaldi, via Carrucci e Statale 67. La viabilità consigliata per chi percorrerà la Statale 67 dal centro città in direzione Empoli est sarà la seguente: via Cimarosa (senso unico in direzione via XX Settembre), via XX Settembre, piazza Toscanini, via Cherubini e Statale 67. Per coloro che provengono da fuori città, diretti in centro, la viabilità consigliata è la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li con uscita Empoli centro.

Fonte: Comune di Empoli