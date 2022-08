Un teatro civico in centro: il nuovo progetto a Montespertoli

Nell'ambito della strategia di rigenerazione del centro urbano di Montespertoli l'Amministrazione Comunale ha deciso di portare avanti la progettazione di un nuovo teatro civico, il primo con questa vocazione nella storia del borgo, attingendo alle risorse messe a disposizione dal governo per concorsi di idee e di progettazione riguardanti interventi compatibili con le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al momento, infatti, Montespertoli è priva di una struttura analoga, nonostante l'ampio ventaglio di proposte culturali rivolte alla cittadinanza nell'arco dell'intero anno. La realizzazione di un teatro civico, in questo senso, è pensata per dare finalmente "casa" alle molteplici espressioni culturali e artistiche del territorio, oltre che per divenire luogo di proiezioni cinematografiche strutturate e rappresentazioni teatrali. A questo proposito, le precedenti attività progettuali messe in campo dai tecnici del Comune di Montespertoli hanno contribuito alla realizzazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica che comprende la completa riqualificazione dell'area dell'ex campo sportivo, con la realizzazione di un adeguato numero di posti auto, un ampio parco pubblico alberato e attrezzato e un teatro "aperto-coperto", con auditorium-piazza fruibile in estate e torre scenica convertibile in spazio al chiuso per la stagione invernale. Fa da contesto a questa idea di rigenerazione urbana la più ampia progettualità che riguarda la riqualificazione complessiva del centro storico, comprendente anche la rigenerazione di piazza Machiavelli, via Sonnino e via Roma e la ristrutturazione dell'edificio attualmente sede della Pubblica Assistenza Croce d'Oro.

Attraverso il concorso di progettazione, dunque, l'Amministrazione intende compiere un ulteriore passo avanti nella definizione dello sviluppo dell'area rivolgendosi a tutte le competenze, del territorio e non solo, per ottenere una progettazione di dettaglio specifica sull'edificio del teatro, da mettere a disposizione della cittadinanza attraverso adeguati percorsi partecipativi e di coinvolgimento diretto della comunità locale. L'intento è, al fondo, quello di stimolare una discussione pubblica di qualità sul futuro dell'area dell'ex campo sportivo e, in parallelo, di ottenere idee progettuali in grado di rispondere al meglio ai requisiti dei bandi pubblici di rigenerazione urbana, senza i quali il finanziamento dell'opera sarebbe insostenibile.

Il concorso di progettazione, dunque, è volto ad acquisire un progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del fondo complementare al PNRR, con la conseguente individuazione del soggetto vincitore a cui affidare successivamente la progettazione di ulteriore dettaglio solo previo reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione dell'opera. La procedura si apre oggi, venerdì 5 agosto, e si svolgerà in due fasi in modalità informatica. Sul sito Concorsi AWN al link https://www.concorsiawn.it/nuovo-teatro-civico-montespertoli/home sarà possibile trovare il calendario con tutte le indicazioni delle varie fasi del concorso, compreso quella di generazione delle chiavi informatiche.

La consegna degli elaborati progettuali e della documentazione amministrativa potrà avvenire esclusivamente secondo la procedura prevista nel sito web del concorso entro il termine indicato nel calendario.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa