Treni Alta Velocità: Regione e Comune di Firenze soddisfatti del cantiere a Campo di Marte

Valutazione positiva, da parte di Regione e Comune, dello stato del cantiere del sotto attraversamento dell’Alta Velocità alla stazione di Campo di Marte a Firenze. Con la speranza di concludere entro il 2028 un’opera strategica non solo per Firenze ma per tutta l’Italia. Oggi pomeriggio il presidente della Regione, accompagnato dall’assessore alle infrastrutture del Comune di Firenze e dall’assessore regionale a trasporti e infrastrutture, ha fatto un sopralluogo al cantiere ed ha incontrato i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana.

Il presidente dalla Regione, insieme all’assessore alle infrastrutture del Comune di Firenze, si è espresso in modo positivo rispetto al quadro complessivo del cantiere. Soprattutto dopo le incertezze emerse dei giorni scorsi. Infatti, dopo l’incontro di pochi giorni fa con i vertici di Ferrovie dello Stato e Rfi, è stata proprio la Regione, insieme al Comune di Firenze, a chiedere il sopralluogo per toccare con la mano lo stato del cantiere, fermo dal 2016.

Nei prossimi giorni, è stato assicurato dai tecnici al presidente, inizieranno i lavori per il ricondizionamento, la risistemazione ed il riadeguamento tecnologico della talpa, un macchinario fermo da circa 6 anni ma perfettamente funzionante. Dovranno essere rispettate le nuove normative europee e nazionali ma il cantiere è pronto e potrà essere rimesso in funzione secondo i tempi stabiliti: il cronoprogramma prevede l’avvio dello scavo a marzo 2023.

Il presidente ha poi precisato che il funzionamento della talpa, quindi l’avvio dello scavo, è indipendente dalla gara di appalto europea per la stazione Foster. Quindi con l’inizio dei lavori a marzo del prossimo anno e la contemporanea gara europea per la stazione, il termine dei lavori previsto per il 2028 non è un traguardo inverosimile. Una valutazione, ha concluso il presidente, verrà poi fatta giorno dopo giorno, per arrivare alla conclusione di un’opera strategica per l’AV italiana.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa