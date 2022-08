A fuoco il furgone di una ditta a Prato

I vigili del fuoco di Prato hanno avuto il loro lavoro da fare nella notte. Sono infatti intervenuti per incendi in due interventi distinti. Il primo poco dopo le ore 23:00 in via Traversa del Crocifisso, all'interno del cortile di una ditta, per un furgone che, all'arrivo della squadra, risultava completamente avvolto dalle fiamme. Il secondo, alle ore 01:00, in vicolo dei Bizzocchi dove ad andare a fuoco erano dei giacigli di fortuna e masserizie di vario genere all'interno di un locale commerciale in disuso. Anche in questo caso le fiamme sono state prontamente spente. Non risultano persone coinvolte.