Lutto nella politica a Empoli, è scomparso Roberto Fruet

La politica empolese perde una delle sue colonne. Se ne è andato a 88 anni il commendator Roberto Fruet, residente a Empoli e per anni parte della vita politica della sua città.

Nato a Firenze, sposato da tempo con la moglie Carla, è venuto a mancare sabato 6 agosto. Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli, le nuore, i nipoti, la sorella e i parenti. I funerali si svolgeranno lunedì 8 agosto 2022 alle 10 alla Chiesa San Giovanni Evangelista di Empoli.

Roberto Fruet era molto conosciuto in città per il suo impegno politico nel centrodestra, è stato eletto per la prima volta nell’Udc nel 1995, poi nelle liste del Pdl nel 1999 e nel 2009. Nel 1985 ha ricevuto la nomina di cavaliere al merito della Repubblica italiana e nel 2002 commendatore al merito della Repubblica.

"Un abbraccio grande ai figli e alla famiglia di Roberto Fruet. Se ne va una persona a cui tutti eravamo molto affezionati, avversari in politica ma mai nemici. Ugualmente innamorati di Empoli e leali ai valori fondanti della nostra comunità. I tuoi consigli e le tue battute mi rimarrano nel cuore. Ci mancherai moltissimo" ha scritto la sindaca Brenda Barnini.

Questo invece il ricordo del capogruppo di Centrodestra per Empoli Andrea Poggianti: "Caro Roberto, voglio ricordarti in questo momento nella storica palazzina del Centrodestra empolese di Via Roma di cui sei stato il sacro custode per generazioni, fianco a fianco come abbiamo sempre fatto.

La tua associazione per il Popolo della Libertà sempre aperta, il tuo impegno politico costante dai tempi della DC fino alla candidatura alle amministrative 2019 in Forza Italia sostenendomi come tuo candidato Sindaco, la tua combattività e tenacia senza sosta fuori e dentro il Consiglio Comunale per decenni sono solo alcune perle di una vita intensa per un simbolo umano, politico ed imprenditoriale della nostra Empoli. Mi hai insegnato molto, proprio con te iniziai il mio percorso politico e fino a pochi giorni fa ci sentivamo per parlare della nostra amata Città. Sei stato un modello di come in politica si riesca ad essere irriverenti e dissacranti, ma allo stesso tempo profondi gentiluomini senza scadere nell’offesa e nel risentimento. Hai insegnato a tutti noi il significato di “libertà”, reagire e dire quello che si pensa in faccia al potere precostituito senza timore e riserve. Quando tornerò a sedere in Consiglio Comunale di Empoli dagli scranni del Centrodestra sono certo mi scenderà una lacrima pensando al posto che hai occupato con prestigio e onore per tanti anni, ma subito mi scatterà un sorriso pensando che mi avresti detto: “Non fare il bischero che ti vedono i comunisti!”".