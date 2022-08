Incendio ad Altopascio, interrotta la linea ferroviaria Viareggio-Pistoia

I vigili del fuoco del comando di Pistoia e di Firenze, distaccamento di Pescia e di Empoli sono intervenuti alle ore 19:40 nel comune di Altopascio in via del Vapore, per un incendio di sterpaglie e bosco situato nelle immediate vicinanze della linea ferroviaria Viareggio-Pistoia, che è stata interrotta tra Montecarlo e Porcari.

Sul posto stanno lavorando due squadre e un’autobotte inviata dal comando di Prato. In questo momento la squadra di Empoli si appresta al rientro; sul posto rimane una squadra e una botte per il minuto spegnimento di alcune rotoballe. Sul posto anche personale AIB della Regione Toscana.