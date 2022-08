Lavori in via San Pietro, modifiche alla viabilità

Gli uffici tecnici del Comune di Pistoia stanno programmando i lavori di sistemazione di via San Pietro. L'obiettivo è di rendere la viabilità sicura e funzionale alla circolazione e più silenziosa per i cittadini residenti.

Il Comune ha dunque emesso un’ordinanza con alcune limitazioni alla viabilità, in attesa del ripristino delle condizioni ottimali della pavimentazione.

Pertanto fino al ripristino delle complete condizioni di sicurezza della strada, in via San Pietro è in vigore il limite di velocità a 30 Km orari per i veicoli ed è vietata la circolazione a motocicli e biciclette. Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Intanto sono in corso da parte degli uffici tecnici valutazioni per verificare la possibilità di effettuare degli interventi al fine di poter togliere il divieto a biciclette e moto.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa