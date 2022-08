Lazzeretto, nuovi proprietari e nuova azienda per il maxi-lotto immobiliare

Svolta per il maxi lotto immobiliare di oltre 16mila metri quadrati in costruzione a Lazzeretto, nel Comune di Cerreto Guidi. Si tratta di palazzine di varie tipologie mai portate a termine dalle ditte incaricate.

In questi giorni il Sindaco di Cerreto Guidi ha compiuto un sopralluogo per incontrare i nuovi proprietari del lotto e l’azienda che si occuperà dell’intervento.

Comprensibile la soddisfazione del Sindaco che ha potuto verificare come dopo oltre 20 anni in cui quest’area è stata in assoluto degrado senza sapere come poterla trasformare urbanisticamente, si sia finalmente giunti alla tanto attesa soluzione.

Nei mesi scorsi, infatti, la Fimer Invest srl di Bergamo (amministratrice Tiziana Rupil), ha acquistato l’enorme area mentre l’azienda Elchi Edilizia è ora al lavoro per giungere in una prospettiva non lunga (entro il 2023), al recupero totale dell’area che prevede 50 appartamenti di varie tipologie.

Il recupero di quest’area ha un doppio valore. Da un lato si ripristina un quartiere all’ingresso di Lazzeretto che era precipitato nel degrado, dall’altro si dà una risposta interessante a molteplici esigenze abitative essendo il lotto composto da appartamenti di varie metrature (dai 40 ai 160mq).

Fonte: Comune di Cerreto Guidi