La Serra perde Marco Grotti, una delle sue anime

La Serra, frazione di San Miniato, è in lutto per la scomparsa di Marco Grotti. Se ne è andato a causa di una malattia a 56 anni, lascia la moglie Barbara e tutta una comunità che lo piange. Viveva non lontano dal circolo de La Serra, a cui aveva contribuito. Lavorava a Santa Croce sull'Arno, era titolare della Autotrasporti Grotti.

"Ci ha lasciato un una persona a noi tutti cara che ha fatto parte del consiglio e ha lavorato tanto per il nostro obiettivo" scrivono su Facebook da La Serra, aggiungendo che la serata del 6 agosto della Sagra del Cunigliolo Fritto è annullata per lutto.

Grotti è esposto alla cappellina della Misericordia a San Miniato Basso; il funerale sarà celebrato lunedì 8 agosto alle 9,30 nella chiesa de La Serra.