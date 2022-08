A Empoli questo pomeriggio un 48enne ha minacciato di lanciarsi da un cavalcavia in via Circonvallazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco, polizia di Stato, polizia municipale e 118. L'uomo, convinto a desistere dall'insano gesto, è stato poi accompagnato dal 118 all'ospedale San Giuseppe per una visita medica.