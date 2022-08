Neri Marcorè in scena a Chianciano Terme: viaggio nella musica di Gianmaria Testa

Un viaggio nella musica di Gianmaria Testa, seguendo le tracce del libro ‘Da questa parte del mare’ uscito postumo nel 2017 dopo la scomparsa del grande musicista piemontese.

Lunedì ore 21.30 nella piazzolina dei Soldati (ingresso libero) in centro storico a Chianciano Terme, andrà in scena‘Di mare di vento’: Neri Marcorè accompagna con voce e chitarra in un viaggio con il rispetto e l’eleganza che ha contraddistinto i suoi precedenti lavori di musica e parole sull’opera di Gaber e di De André, a cui Marcorè dedicherà qualche brano.

Attore, comico, conduttore, cantante, doppiatore, Marcorè è una delle figure più versatili dello spettacolo italiano e sarà accompagnato da Stefano Cabrera al violoncello e da Domenico Mariorenzi al pianoforte e alla chitarra.

Da questa parte del mare è il libro di Gianmaria Testa che racconta dei grandi movimenti popolari degli ultimi decenni, delle radici e della loro importanza, e suggerisce una riflessione di sicura attualità sul senso di sradicamento e smarrimento che accompagna ogni abbandono della propria terra.

Lo spettacolo si tiene nella suggestiva Piazzolina dei Soldati del centro storico di Chianciano Terme, dove per l’occasione sarà tenuto aperto il prezioso piccolo Museo della Collegiata, con orario continuato dal pomeriggio fino all’inizio del concerto.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà presso il Teatro Kaos in Viale Dante. Per Informazioni: Pro Loco Chianciano Terme 324 8296067

