Ztl San Miniato, dopo Ferragosto si può chiedere il pass: ecco come

A partire dal 1 settembre 2022 entrerà in vigore la Ztl nel centro storico di San Miniato, con una sperimentazione che avrà la durata di due mesi. L'attivazione interesserà due zone distinte del centro, zona A e zona B. La zona A, che comprende via IV Novembre, via Guicciardini (nel tratto compreso tra l'intersezione con Costa Santi Cosimo e Damiano e via IV Novembre), via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, sarà attiva dal 1 maggio al 30 settembre, tutti i giorni feriali, dalle 20.00 alle 5.00, i festivi dalle 14.00 alle 5.00, mentre dal 1 ottobre al 30 aprile, il sabato dalle 20.00 alle 5.00 e i festivi dalle 14.00 alle 5.00.

La zona B che comprende, oltre a via IV Novembre, via Guicciardini (nel tratto compreso tra l'intersezione con Costa Santi Cosimo e Damiano e via IV Novembre), via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, anche Corso Garibaldi (dall'intersezione con Piazza Alighieri, viale XXIV maggio a via Conti), viale XXIV maggio, via Don Minzoni (dall'intersezione con Piazza San Francesco a viale XXIV maggio), Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza Mazzini, via Rondoni e via Dei Mangiadori, e sarà attiva dal 20 giugno al 31 luglio, tutti i giorni (feriali e festivi), dalle 20.00 alle 1.00 (dopo le ore 1.00 resta attiva la Ztl fino alle 5.00 nelle strade comprese nella Zona A).

A partire dal 16 agosto 2022 sarà possibile effettuare la richiesta di autorizzazione all'accesso della ZTL, comunicando la targa dei mezzi (auto, moto, mezzi di soccorso e mezzi di carico/scarico), utilizzando il portale https://ztl-sanminiato.sismic.it/ a cui registrarsi tramite Spid, oppure tramite il modulo cartaceo scaricabile dal sito del Comune, www.comune.san-miniato.pi.it, inviandolo a ztlsanminiato@comune.san-miniato.pi.it o consegnandolo a mano al Comando di Polizia Municipale in Piazza XX Settembre, 22 a San Miniato.

Possono fare richiesta di transito nei varchi i residenti nel perimetro della Ztl; titolari (proprietario o possessore) di garage, rimesse o aree private adibite alla sosta e ubicate in Ztl; società che gestiscono servizi postali, Enti, aziende che gestiscono servizi pubblici e/o di pubblica utilità e corpo di polizia privata; aziende, società e ditte individuali che, in funzione dell'attività svolta, hanno necessità di movimentare merci all'interno della Ztl; medici generici e medici specialisti convenzionati che effettuano prestazioni domiciliari; personale che svolge assistenza domiciliare (ADI) sulla base di specifico elenco trasmesso dall'azienda sanitaria; imprese edili, traslochi ed impiantistica; clienti che pernottano nelle strutture ricettive all'interno della Ztl; veicoli e quanti accedono alle officine presenti all'interno della Ztl; rappresentanti di preziosi e veicoli impiegati in lavori edili/stradali/manutentivi di impianti/riparazioni urgenti/logistica e non differibili.

Se si ha necessità di richiedere l'accesso in Ztl ma non troviamo il nostro caso tra quelli in elenco, occorre inviare una mail a ztlsanminiato@comune.san-miniato.pi.it specificando le necessità dell'autorizzazione e indicando i dati personali per essere ricontattato.

Intanto si ricorda che il passaggio all’attivazione della Ztl in centro storico a San Miniato ha comportato anche una serie di modifiche permanenti alla viabilità, in vigore dal 2 agosto 2022. E' stato invertito il senso di marcia in via San Carlo (da via Borgonuovo verso via Guicciardini), in Costa Santi Cosimo e Damiano (da via Guicciardini verso via Battisti), è stato istituito il senso unico in via Don Minzoni (da Piazza San Francesco verso Corso Garibaldi), mentre via della Cisterna è diventata senza sfondo ed è percorribile da via IV Novembre fino alla transennatura parapedonale e da via Borgonuovo per svoltare in via San Carlo.

Per ulteriori informazioni contattare la Polizia Municipale 0571/406406 oppure scrivere a ztlsanminiato@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato