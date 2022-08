San Jacopino, auto ancora nel mirino dei vandali: l'ira dei residenti

Il "cecchino delle auto" è tornato a colpire. Ne hanno fatto le spese, come avverte Simone Gianfaldoni, presidente del Comitato Cittadini attivi San Jacopino, alcune auto in sosta in via Toselli, nei pressi del parcheggio del supermercato. Le macchine sarebbero state colpite con dei bulloni, ritrovati a terra e probabilmente tirati con fionde, che hanno fatto saltare i lunotti posteriori dei mezzi .

"Simili episodi - spiega Gianfaldoni - erano già accaduti l'inverno passato, adesso siamo a capo e i cittadini sono esasperati e impauriti. Cosa sarebbe successo se a essere colpito fosse stato un pedone. Anche ieri e oggi pomeriggio abbiamo avuto la notizia di altro danneggiamento del cecchino. Chiediamo a chi di dovere di intervenire e porre fine visto che a giro la tensione è alta".

Non è migliore la situazione in via Galliano, a pochi passi dal giardino.

"Ci giungono segnalazioni dai residenti che lamentano costante insicurezza. "Ci sono soggetti che stazionano al giardino, sempre ubriachi e molesti, che spesso la sera si picchiano. I residenti sono impauriti perché si trovano davanti questi soggetti a urlare e a bussare alle porte, oltre che a fare i propri bisogni in strada. Bene la riqualificazione del giardino, che dovrebbe essere ultimata entro la fine dell'anno per ridare vita e decoro a quello spazio, ma adesso occorre aiutare queste persone senza fissa dimora a trovare un altro spazio dove stare in sicurezza.

Chiediamo alle istituzioni - conclude - di riprendere in mano la nostra zona ormai di nuovo in preda al degrado: dallo spaccio e all'ubriachezza molesta , fino alle segnaletiche invisibili e gli arredi urbani in pessime condizioni".