Tornano le letture all'aria aperta a Empoli

Dopo la pausa estiva tornano le iniziative all’aria aperta promosse dalla biblioteca comunale Renato Fucini al parco di Serravalle e nei parchi cittadini. Un ricco programma da non perdere. Da segnare in agenda le due ‘new entry’ dell’Ora del Racconto al Parco: 31 agosto 2022, alle 21.30, in piazza XXIV Luglio e 14 settembre 2022, alle 17.30, a Pagnana.

Ad attendere gli affezionati lettori, dai piccoli ai grandi, ci saranno sempre loro, bibliotecarie e bibliotecari della Sezione Ragazzi, che per tutto questo periodo è rimasta chiusa il lunedì e il giovedì, per farvi divertire al Parco di Serravalle dalle 16.30 alle 19.30.

Durante le iniziative a partire dalle 16.30, sarà aperto anche il punto prestito con tante proposte di lettura per bambini, ragazzi e adulti.

Ecco il programma fino al 29 agosto 2022 al parco di Serravalle: lunedì 22 agosto, alle 17.30, La foresta soffiata. Un laboratorio super-creativo con cannucce e tempere Spazio alla creatività e all’invenzione per dare vita, insieme alla bibliotecaria Giulia, a qualcosa di veramente originale e bello.

Giovedì 25 agosto, alle 17.30, per l’Ora del Racconto al Parco spazio alle ‘Storie in scatola: apri il coperchio e scopri divertentissimi personaggi’. Cosa starà preparando la bibliotecaria Gloria per voi? Personaggi mai visti prima o magari già conosciuti usciranno dalle storie e potrete conoscerli più da vicino. Non potete mancare!

Lunedì 29 agosto, alle 17.30, Cortecce: galleria d’arte a cielo aperto. Le cortecce mostrano un’incredibile varietà di forme, colori e texture, diventando una fonte inesauribile di meraviglia. Vi aspettiamo per un colorato laboratorio di frottage.

E per gli adulti? Giovedì 25 agosto, alle 17.30, per il ciclo “Voglia di Legger-si” un workshop psicologico condotto da Pierluigi Salvi. L’iniziativa è a cura dell’associazione Logos. Partecipazione gratuita. Prenotazione obbligatoria: Pierluigi Salvi: 338.7060357, associazione.logos@psycoresource.it.

Per gli appassionati dell’uncinetto e dei lavori ai ferri, il gruppo delle sferruzzanti aspetterà il suo pubblico affezionato in biblioteca, e non più al parco di Serravalle, il 5 settembre 2022, alle 15.30.

Mentre per il cartellone delle letture animate nei parchi cittadini, l’appuntamento è al giardino di Pozzale, mercoledì 24 agosto 2022, alle 17.30. Come sempre sarà allestito un piccolo punto prestito dove prendere 'in prestito', restituire o fare prenotazioni. L'orario si conferma dalle 17.30 alle 19.30.

Questo il calendario:

24 agosto - Giardino di Pozzale;

31 agosto - Giardino in Carraia;

07 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti).

Due fuori programma: 14 settembre, alle 17.30, Giardini di Pagnana e 31 agosto, alle 21.30, in piazza XXIV Luglio.

Per informazioni: biblioteca@comune.empoli.fi.it; 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli