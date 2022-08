Use Computer Gross, novità nello staff tecnico: è Davide Elmi

Due novità e tante conferme. Lo staff tecnico della nuova Use Computer Gross che nella prossima stagione giocherà in serie B è pronto. Accanto a Luca Valentino ci sarà una faccia nuova, Davide Elmi, mentre Tommaso Cappa e Diego Alpi saranno ancora al loro posto. L’altra novità arriva da Andrea Landi che collaborerà sulla parte che riguarda la preparazione fisica.

Davide Elmi conosce bene il Pala Sammontana per esserci stato da avversario con Cecina negli ultimi due anni. Arriva infatti dalla società livornese dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera. Gli inizi sono nel 2015/16 al Valdicornia Basket come assistente di Marco Del Re con un gruppo giovanile e lì resta anche la stagione successiva. Nel 2017/2018 il ritorno a Cecina: nella prima stagione segue solo il settore giovanile mentre, nel 2018/19 con l’arrivo a gennaio di coach Roberto Russo, entra a far parte dello staff della B come secondo assistente. Nel campionato 2019/20 allena l’Under 15 Eccellenza oltre a restare nello staff della serie B nel quale, negli ultimi due anni, fa un passo in avanti ricoprendo il ruolo di primo assistente ed incrociando l’Use nei playout. Allo stesso tempo prosegue il suo impegno col settore giovanile curando il lavoro tecnico individuale di tutti i migliori prospetti. Da un cecinese ad un livornese, Tommaso Cappa che sarà anche il prossimo anno il secondo assistente della squadra. Una definizione riduttiva per lui visto che Tommaso, oltre ad essere un uomo Use ormai da molti anni, svolge un ruolo prezioso ed importante non solo nel lavoro del gruppo ma in quello della società. Conferma infine anche per Diego Alpi nel ruolo di preparatore atletico che svolge ormai da molti anni sia nel settore maschile che in quello femminile. Accanto a lui ci sarà Andrea Landi che, arrivato da Castelfranco ormai diversi anni fa, passa quest’anno a collaborare con lo staff tecnico dopo essere stato un punto di forza delle squadre giovanili d’Eccellenza e del Biancorosso Sesa negli ultimi anni di serie C Silver. Per quanto riguarda la parte dirigenziale, si prosegue all’insegna della continuità con la conferma del direttore sportivo Simone Gelli.

Fonte: Use - ufficio stampa