Viola i domiciliari, 41enne finisce in carcere

Un 41enne è stato arrestato a Fucecchio. L'uomo, siciliano ma residente nell'Empolese Valdelsa, era già ai domiciliari. L’uomo, nei cui confronti pendono più procedimenti penali per reati contro il patrimonio presso i Tribunali di Pisa, Pistoia e Firenze e la cui posizione è ancora al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, in un primo momento era stato posto alla misura cautelare degli arresti domiciliari violando le prescrizioni impostegli. In ultimo, il 3 agosto scorsol’uomo è stato denunciato per evasione, poiché durante un controllo non è stato trovato dai militari presso la sua abitazione; la violazione alle prescrizioni impostegli, ha portato il G.I.P. del Tribunale di Pisa e di Pistoia che avevano emesso i provvedimenti di arresti domiciliari, all’emissione del provvedimento della custodia cautelare in carcere, in ragione del quale è adesso a Sollicciano.