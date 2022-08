Cade per circa 20 metri alle Cascate del Doccione, salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Borgo San Lorenzo sono intervenuti nel comune di San Godenzo, presso le Cascate del Doccione, per soccorrere una persona caduta proprio in prossimità delle cascate.

Si tratta di un uomo di 65 anni che perdendo l’equilibrio è caduto per circa 20 metri in una marroneta con pendenza accentuata. Il personale sanitario del 118 ha stabilizzato e immobilizzato l’uomo, per poi essere messo su una barella toboga con la quale il personale con manovre di derivazione Speleo Alpino Fluviale, lo ha calato per circa 60 metri per poi trasportarlo a braccia fino a raggiungere l'ambulanza alla volta della piazzola dell’elisoccorso dove è stato imbarcato sull’elicottero Pegaso alla volta del pronto soccorso di Careggi.