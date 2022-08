Colpo di mercato dell'Etrusca: a San Miniato arriva Alessandro Spatti

Atletismo ed esperienza, sono queste le caratteristiche principali che hanno indotto il CdA dell'Etrusca San Miniato ad ingaggiare Alessandro Spatti.

Ala grande di 203 cm per 89 kg, nato a Gavardo (Brescia) il 23 Marzo 1995 e cresciuto cestisticamente nelle giovanili dell'Orobica Bergamo, Alessanddro si appresta a disputare la sua ottava stagione in Serie B (con anche un campionato di Serie A2 alle spalle, con la Remer Treviglio nella stagione 2015/16) avendo vestito le maglie di Costa Volpino, Cecina, Oleggio, Pavia, Mestre e Robur Varese lo scorso anno. Buon rimbalzista, ha sempre viaggiato con una media di 4-5 carambole raccolte a partita, è un giocatore che in fase offensiva può giocare spalle a canestro ma che sa essere pericoloso anche dall'arco. In difesa può interpretare alla perfezione le alchimie di Coach Marchini grazie alla propria dinamicità a dispetto dell'altezza.

Alessandro: “Mi ha fatto molto piacere l’interessamento dell’Etrusca San Miniato, società che ha creato attorno a sè un ambiente ottimale per poter lavorare e crescere. Con queste premesse per me è stato facile accettare la proposta di entrare a fare parte del roster, da parte mia non farò mancare il massimo impegno affinché gli obiettivi societari vengano raggiunti.

Un saluto anche a tutti i tifosi che sicuramente non ci faranno mancare il loro supporto. Ci vediamo presto, un abbraccio a tutti!”