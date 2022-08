Con la serata dedicata a Leonardo da Vinci si è conclusa la stagione degli eventi ad Acquaria

Venerdì 5 Agosto con il grande successo della serata dedicata a Leonardo da Vinci si è conclusa la stagione degli eventi ad Acquaria, la collina dell’arte a due passi dal centro storico di Vinci.

Acquaria è un’associazione di volontari che gestisce un parco tra gli olivi dedicato a Leonardo da Vinci e che lo scorso anno ha richiamato anche l’attenzione di RAI1.

Lo scopo dell’associazione è quello di promuovere l’arte e il Territorio, cercando la collaborazione delle associazioni locali per fare rete, perché insieme si possono raggiungere obiettivi sempre più prestigiosi. Per gli eventi di questa stagione si ringraziano le associazioni territoriali che ci hanno supportato, come Vinci Nel Cuore, Anpi, Suonamidite Onlus, Filarmonica Leonardo da Vinci e Astro. Durante gli eventi non sono mai mancati anche i momenti conviviali con apericena preparati con prodotti locali, che hanno fatto da cornice alle esibizioni di artisti di grande spessore, come i maestri di musica della Filarmonica Leonardo da Vinci (Vinci), Silvia Priscilla Bruni, Mario Costanzi, Alessandra Fantoni, Alberto Piva, Andrea Laschi, Old Time Jammers, Claudio Cinelli, Anna Dimaggio , Dimitri Kuzmin e Sergio Lazzari.

Si ringraziano tutte le persone che hanno partecipato agli eventi e che hanno compreso il nostro impegno di portare l’arte al centro dei nostri progetti, i volontari dell’associazione Acquaria e l’Amministrazione Comunale che patrocinando i nostri eventi ha creduto ancora una volta nel nostro impegno.

Fonte: Ufficio Stampa