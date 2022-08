Incendi ed ettari bruciati a luglio: con il 2017 è stata l’estate peggiore degli ultimi sei anni

Quello appena trascorso, guardando indietro agli ultimi sei anni, non è stato il luglio dove si sono registrati più incendi in assoluto, ma di sicuro è stato quello in cui sono bruciati più ettari di boschi ed anche di terreni coltivati: un triste record dove chiaramente ha un peso determinante l’incendio che si è protatto per giorni a Massarosa e Camaiore.

Il bilancio, stilato dal servizio anticendi boschivi della Regione, tiene conto dei roghi scoppiati durante tutto il mese di luglio 2022. Gli incendi sono stati in trentuno giorno 176 (peggio negli ultimi sei anni era andata solo nel 2017, con 196). Gli ettari di bosco bruciati sono stati 1.532 (più degli 888 del 2017 o dei 1.102 sommando tutti i dati di luglio dal 2017 al 2021); ma anche i terreni e la superficie non boscata percorsa dalle fiamme non è stata poca: 1.022 ettari, superiori anche in questo caso agli 895 ettari che è la somma dello stesso mese nei sei anni precedenti.

Luglio 2022 scalza dunque, quanto a numero di incendi, il 2012 e si piazza subito dopo il 2017 e il 2003; ma segna la distanza per la superficie percorsa dal fuoco: complessivo nei luglio del 2003, 2012 e 2017 erano bruciati 2.087 ettari di boschi e 1.251 di superficie non boscata, rispetto au 1.532 e 1.102 di solo quest’anno.

Tra le province il territorio della Città metropolitana di Firenze (33) è quello che a luglio 2022 ha registrato il maggior numero di incendi, seguito da Grosseto (27) e Siena (26). Per superficie boscata attaccata dal fuoco la provincia di Lucca (814,9 ettari) sopravanza di gran lunga Grosseto (434,5 ettari, ma con il record di superficie non boscata bruciata: 635 ettari) e Pisa (104,1).