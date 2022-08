Muore in casa a 49 anni a Forcoli, si ipotizza l'overdose

Un 49enne residente in un comune della Valdera è morto per motivi ancora da accertare nella giornata di ieri. Da quanto ricostruito l'uomo si sarebbe sentito male in una casa a Forcoli, mentre era in compagnia di una donna. Quest'ultima ha chiamato il 118, ma all'arrivo dei sanitari non c'era più niente da fare. A darne notizia è il quotidiano Il Tirreno. Adesso si attendono gli esami tossicologici e l'autopsia, ma al momento le indagini stanno vagliando l'ipotesi della overdose. L'uomo era conosciuto come consumatore abituale di droghe.

L'inchiesta è per morte come conseguenza di altro reato. Si sta cercando di ricostruire dove l'uomo abbia acquistato la droga. I carabinieri stanno ascoltando la donna che era con lui per cercare di ricostruire l'accaduto.