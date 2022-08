Muore per un malore a 31 anni, si era sentito male il giorno prima ma l'ospedale lo aveva dimesso

Un uomo di 31 anni è morto, a causa di un malore, dopo essere stato dimesso dall'ospedale di Prato il giorno precedente per un altro malore. La Procura di Prato ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte, mentre l'Azienda sanitaria ha intanto attivato la procedura del rischio clinico, ovvero disposto accertamenti interni.

La notizia è stata resa nota dal quotidiano Il Tirreno. L'uomo, dipendente di un'azienda di termoidraulica, calciante dei Verdi della Palla Grossa, sarebbe andato in ospedale la notte del 3 e 4 agosto, ma dopo essere stato trattenuto in osservazione era stato dimesso e mandato a casa. Nel primo pomeriggio di ieri un altro malore, questa volta fatale. Inutile l'intervento del 118.