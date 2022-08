Aggredito alle Cascine, per rapinarlo gli forano un polmone

Una rapina è finita con tagli al volto e un polmone perforato per un uomo assalito davanti a una sala bingo per impossessarsi del portafogli. Il peruviano di 23 anni è stato trovato poco prima della mezzanotte di domenica in viale degli Olmi. L'uomo era anche in stato di alterazione ed è stato trasferito in ospedale per una prognosi di 30 giorni. La polizia parla di almeno 3 aggressori che hanno colpito al volto con un'arma da taglio e alla schiena con un cacciavite o un punteruolo.