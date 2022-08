Trovato cadavere in camper a Empoli, si indaga sulle cause

Un cadavere di un uomo non ancora identificato è ritrovato in un camper parcheggiato in uno stallo di via San Mamante, vicino al Centro*Empoli di via Sanzio. La notizia è delle 10 circa di questa mattina, sul posto sta procedendo con le indagini la polizia del commissariato di Empoli.

L'allarme per la persona deceduta è stato dato da un automobilista. Il medico legale è stato chiamato per le constatazioni di rito, il pm di turno deciderà se effettuare l'autopsia o meno. Pare che il camper, molto vecchio e con targa italiana, fosse chiuso all'interno al momento dell'arrivo dei soccorsi. Tra le ipotesi in ballo, che le temperature molto alte di questa stagione all'interno del mezzo abbiano provocato un malore fatale. Tra i segni visibili sul corpo, i primi accertamenti riguardano una caduta dell'uomo. Un altro segno visibile è che il corpo fosse in avanzato stato di decomposizione al momento del ritrovamento.

Il parcheggio è un abituale deposito di camper. Il luogo del ritrovamento nello specifico è di fronte alla postazione drive through usata per i tamponi covid durante la pandemia.