Calici di Stelle ad Artimino, tariffa ridotta per il Museo Archeologico

A Carmignano, agosto prende il via nei giardini di olivi della Rocca con “Calici di Stelle”, l’iniziativa che si svolge il 6, 7 , 9 e 10, dalle ore 20 a mezzanotte, dedicata ai vini e al cibo del territorio, con musica, convivialità e l’osservazione del cielo. “Calici di Stelle” valorizza anche il patrimonio storico e artistico di Carmignano offrendo ai partecipanti la possibilità di ingresso a tariffa ridotta al Museo Archeologico di Artimino, fino al 28 febbraio. Per tutta la seconda metà dell’anno il Museo Archeologico di Artimino ospita la mostra “I segni frontali”, con le opere degli anni Sessanta di Alberto Moretti, l’artista di cui quest’anno si celebra il centenario della nascita e il decennale della morte, fondatore esattamente cinquant’anni fa della storica Galleria Schema di Firenze.

L’evento voluto dalla Fondazione Moretti/Schema è organizzato dal direttore artistico Raul Dominguez con la collaborazione del Comune di Carmignano.

La mostra si può visitare negli orari di apertura del museo fino al 31 dicembre.

Le opportunità per scoprire o approfondire alcuni aspetti della civiltà etrusca a Carmignano non mancano. Anche ad agosto sono previste due iniziative per i giovani visitatori:

- sabato 10, alle ore 21 prende il via la visita guidata la “Notte di San Lorenzo in compagnia degli Etruschi”, dedicata agli dei e ai rituali della religione etrusca. Al termine della visita i bambini parteciperanno ad un laboratorio di manualità per riprodurre con l’argilla il celeberrimo “Fegato di Piacenza”. Sono invitati a partecipare i bambini dai 5 ai 12 anni;

- sabato 20 agosto alle ore 21, tornano le “Indagini notturne al Museo” che prevedono una attività “investigativa” tra i reperti archeologici, con l’ausilio delle torce elettriche. L’iniziativa è indicata per bambini dai 6 ai 12 anni.

Per partecipare alle due attività è obbligatoria la prenotazione, da effettuare entro le ore 13 del giorno precedente l’attività scrivendo una e-mail a parcoarcheologico@comune.carmignano.po.it oppure telefonando allo 055 8718124. Il costo delle iniziative è di 5 euro a persona, comprensivo del biglietto di ingresso. Il Museo Archeologico di Artimino è aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Chiuso il mercoledì e lunedì 15 agosto. Informazioni e aggiornamenti sul sito web www.parcoarcheologicocarmignano.it, sulla pagina Facebook museoarcheologicoartimino e sul profilo Twitter MuseoArtimino.

Fonte: Museo di Artimino