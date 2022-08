Campionato della bugia, proclamati i vincitori della 46esima edizione

E' salito sul palco per raccontare la sua bugia, che ha dedicato al Cinema 4D, quello con effetti specialissimi che si vivono direttamente, affermando che non ha voluto andare a vedere “Salvate il soldato Ryan” perchè ai film di guerra lui che è (veramente) non vedente, preferisce il Braille. E la sua vocazione pacifista ha convinto i dieci giurati che hanno proclamato Danilo Malerba di Catania, il primo non vedente a partecipare al Campionato de Le Piastre, il più Bugiardo d'Italia per il 2022.

Il bambino più bugiardo d'Italia è invece Leonardo Filippelli di Pescia (PT) che ha detto di essere diventato il bambino più ricco del mondo grazie alla sua capacità di doppiare il film Goshtbuster. E ha imitato la sirena dell'auto speciale in maniera davvero magistrale.

A lui è andato il premio offerto da Il Tirreno e intitolato alla giornalista Lucia Prioreschi.

Sono loro i due vincitori della quarantaseiesima edizione del Campionato italiano della Bugia, che si è concluso questa sera a Le Piastre (Pistoia).

Ai posti d'onore della sezione adulti Morena Schisani di Caserta e Michela Losasso di Pistoia che hanno interpretato gli strafalcioni di Google alle prese con una traduzione dal francese all'italiano e Giovanni Tommasi di marliana (PT) con la sua bugia dedicata al gesto d'amore verso suo nonno finto regista. Infatti tutti i concorrenti si sono cimentati sul Cinema, in tutte le sue forme.

Il premio per l'originalità della presentazione, dedicato al giornalista Giancarlo Zampini e offerto dal quotidiano La Nazione, è andato a alle bambine Emma Pagliai e Giulia Gargini di Pistoia con la loro “Il Titanic indietro nel tempo”. Il premio La ghiacciaola è andato alla piccola Nicole Tesi di Monsummano (PT) con il suo “un caffè a Jurassic park”.

Le lauree di bugiardo sono state attribuite a Enzo Iacchetti, honoris causa, e all’inventore di Supergulp, fumetti in Tv, Guido De Maria. Premiato anche Karlo Mangiafesta per la bugia del finto busto di Marconi sfregiato a Roma, al Pincio.

L'edizione 2022 è stata arricchita dalla lectio magistralis di Enzo Iacchetti che ha ricevuto un'accoglienza calda, anche se, grazie al famoso ponentino piastrese, non caldissima. Sul palco i presentatori Fausto Livi e Ilaria Belli mentre il finale ha offerto lo spettacolo del clown e mimo Pass Pass, al secolo Jean Pierre Bianco. Non è mancata la visita che non ti aspetti: quella del famoso attore Usa, Johnny Depp, vestito e perfettamente truccato da pirata dei Caraibi. Davvero uguale all’originale, ha esordito in inglese, ma nel finale ha confessato in italiano di essere l’Accademico della Bugia (stavolta bugia vivente) Massimo Borgioli, un pistoiese sosia perfetto e già autore di scherzi cinematografici riusciti.

“Ancora una volta - conclude il magnifico rettore dell'Accademia della Bugia, Emanuele Begliomini – ci siamo divertiti. Fantasia e Bugie hanno trionfato. Un grazie alla Misericordia e alla Pro Loco de Le Piastre senza le quali non avremmo potuto organizzare tutto questo. Grazie anche al pubblico che è stato, come sempre, numeroso e partecipe. E ora avanti con i lavori per la realizzazione del nostro nuovissimo Spazio Bugia, l’ex cinema paesano che metteremo a disposizione dell’intera montagna pistoiese e dei suoi abitanti. Insomma, continuate a seguirci e ne vedrete delle belle. Anzi delle bellissime”.