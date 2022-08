Deve scontare il primo giorno di domiciliari, minaccia la compagna: in carcere

Doveva scontare il suo primo giorno agli arresti domiciliari, ma per lui è scattato immediatamente l'arresto dopo una lite e le minacce alal compagna. L'uomo, un 50enne di Roma, ai domiciliari ad Arezzo per essere stato trovato in possesso di una pistola rubata, ha litigato con la compagna r avrebbe pronunciato frasi minacciose all'indirizzo della donna davanti agli agenti intervenuti in casa per sedare la lite. La donna si è sentita male ed è andata in ospedale. Il 50enne, ancora non pago di tutto quel che era accaduto, avrebbe anche raggiunto la donna in ospedale. È quindi scattato l'arresto. Ora si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano.