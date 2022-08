Elezioni settembre, apre l'Ufficio propaganda elettorale a Firenze

In occasione delle elezioni politiche in programma il 25 settembre, da lunedì 22 agosto sarà aperto l’Ufficio per la disciplina della propaganda elettorale in ubicato in viale Fratelli Rosselli 5/7 presso la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità. L’ufficio sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17 (tel. 055/2624806).

L’Ufficio è aperto per la presentazione delle domande per le riunioni di propaganda elettorale (comizi, gazebo, tavolini ecc.) che potranno essere presentate di persona o inviate tramite posta elettronica certificata all’indirizzo nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it tassativamente entro le 15 del mercoledì della settimana precedente a quella della data richiesta (da sabato al venerdì successivo). La modulistica sarà reperibile nell’apposita sezione della rete civica del Comune di Firenze.

La campagna elettorale si aprirà il 26 agosto e si concluderà il 23 settembre 2022.