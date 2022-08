Gandola (FI) fa il punto: "Assicurare a Campi il buongoverno del centrodestra"

“Il conto è presto fatto: in 4 anni in Consiglio comunale ho presentato 380 atti, di cui 303 interrogazioni e 77 mozioni (30 quelle approvate all’unanimità). Sono questi i risultati del mio impegno, senza pari, sempre con la schiena dritta e le mani pulite. Ed ora? E’ tempo di #ImpegnoVero ed assicurare alla città il buongoverno del centrodestra già sperimentato nella vicina città di Pistoia”.

Si esprime così Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia presentando il rendiconto sull’attività svolta in Consiglio comunale di Campi Bisenzio in questi 4 anni prima delle dimissioni di Emiliano Fossi dalla carica di sindaco per candidarsi a Roma.

“In questi 4 anni gli atti presentati sono stati moltissimi - ha spiegato - con le mozioni di Forza Italia siamo riusciti a far introdurre maggiori fasce Isee per abbassare il costo della mensa scolastica, abbiamo riportato l’autobus 30 in via Santa Maria, abbiamo fatto installare le sbarre limitative in altezza nel parcheggio del cinema multisala e in via Einstein contro gli accampamenti dei nomadi, abbiamo bloccato l’introduzione dei parcheggi a pagamento con le strisce blu in tutta la città ed abbiamo lottato e difeso la guardia medica e richiesto a gran voce il mantenimento del medico 118 in città, poi tagliato ed eliminato senza che il Comune abbia saputo difendere gli interessi della città. Ed ancora, abbiamo ottenuto l’intitolazione di due aree verdi a Dina Nistri (vittima dell'alluvione 1991) e di Corinna Cintelli (vittima dell'alluvione 1966), abbiamo chiesto ed ottenuto l’assegnazione del premio levriero ad Ugo Brilli ed abbiamo chiesto ed ottenuto lo svolgimento di 2 Consigli comunali straordinari sulla de-medicalizzazione selvaggia operata dalla Regione e sull'arrivo dei migranti al Gorinello.

In questi anni, ancora, - ha continuato Gandola - è stata approvata la nostra mozione sul manifesto della comunicazione non ostile impegnando l’ente a semplificare e rendere chiari gli adempimenti e le procedure, abbiamo impegnato la giunta a redigere il piano di sviluppo commerciale integrato affinché sia possibile elaborare un documento settoriale di programmazione territoriale che contenga un’analisi dello stato del commercio e l’individuazione delle aree da sottoporre a misure di incentivo ed abbiamo chiesto all’amministrazione comunale di imporre, per tramite della Regione, alle società che si occupano dei rifiuti, di effettuare i necessari ed imprescindibili adeguamenti impiantistici che consentano di compostare anche gli oggetti in plastica biodegradabile.

Abbiamo chiesto la piena riqualificazione del Mulino di San Moro, da anni in degrado ed abbandono, proponendo l’avvio di un organico progetto di riqualificazione della struttura valutando di chiedere il trasferimento della proprietà della struttura dal Comune di Firenze a quello di Campi. Negli anni scorsi abbiamo poi rilanciato il dibattito sul restauro della Rocca Strozzi, consentendo l’approvazione della nostra mozione che ha impegnato il Sindaco e la Giunta ad attivarsi, in sede regionale, nazionale ed europea, per ricercare le risorse necessarie per procedere ad effettuare il restauro completo atteso da oltre 17 anni, abbiamo chiesto ed ottenuto che anche a Campi siano finalmente realizzati i parcheggi “rosa” il progetto di mobilità solidale per le donne in stato di gravidanza o per genitori con prole neonatale, il consiglio comunale ha approvato il documento da noi preposto sulla messa in sicurezza del Museo Manzi richiedendo lo svolgimento dei lavori per riaprire i locali e riprendere gli incontri con gli studenti ed è stata approvata la mozione di Forza Italia sulla scoperta e la valorizzazione della figura di Felice Matteucci, sepolto presso Villa Montalvo ed inventore del primo motore a scoppio, con cui abbiamo chiesto di avviare un tavolo di lavoro.

E’ poi passata la mozione per promuovere anche a Campi l’art bonus, estendere nel centro storico il wifi pubblico, introdurre una giornata della protezione civile e ci siamo battuti per chiedere più sicurezza in città chiedendo di istituire il 3° turno della Polizia Municipale, per mantenere aperto il comando fino alle 24 ed il raddoppio delle telecamere di videosorveglianza presenti in città.

Insomma – ha precisato ancora il capogruppo – nonostante la differenza numerica tra maggioranza ed opposizione, abbiamo dimostrato come Forza Italia sappia presentare proposte fattibili e realizzabili, per disegnare il futuro della nostra Città.

In questi 4 anni, nonostante la pandemia e l'emergenza sanitaria, non mi sono occupato del sesso degli angeli, di tematiche nazionali o peggio di controversie internazionali che nulla hanno a che fare con Campi.

Sono stato costantemente sul territorio ed in Consiglio comunale mi sono occupato dei problemi della gente, delle istanze provenienti da Comitati ed Associazioni, delle esigenze espresse dalla nostra Comunità, non accettando compromessi sui valori. Di volta in volta, mi sono fatto portavoce di tante richieste della Città riuscendo a far approvare documenti condivisi dimostrando come non sia vero che dall’opposizione, non avendo i numeri necessari, non sia mai possibile cambiare nulla. Ciò che conta è avere le proposte e saper ben interpretare i bisogni, le richieste e le istanze della gente.

E’ da qui, dunque, che noi ripartiremo, certi che oramai sia tempo di #ImpegnoVero e di far prevalere, anche a Campi, il buongoverno del centrodestra già sperimentato in tante città della Toscana”.

Fonte: Ufficio Stampa